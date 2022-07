Camille zingt nieuwe begingeneriek van ‘Familie’ in: “Het voelde meteen goed aan”

TV HBO lost onthullen­de nieuwe trailer van ‘House of the Dragon’, binnenkort bij ons te zien op Streamz

De gloednieuwe serie ‘House of the Dragon’ vertelt het verhaal van House Targaryen en draait om de ‘Dans van de Draken’ - een brute burgeroorlog die Westeros dreigt te verscheuren. De reeks is gebaseerd op ‘Fire & Blood’ van George R.R. Martin, en speelt zich 200 jaar eerder af dan de gebeurtenissen uit het Emmy-winnende ‘Game of Thrones’.

20 juli