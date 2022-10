Camille strikt hoofdrol in nieuwe muzikale telenovelle: “Het is echt een heel mooi sprookje”

TVGoed nieuws voor fans van Camille. De 21-jarige zangeres is binnenkort opnieuw te zien op het kleine scherm. Het ‘#LikeMe’-gezicht wist de hoofdrol te strikken in een nieuwe telenovelle op VTM. “Het wordt een telenovelle met veel muziek. Het is echt een heel mooi sprookje”, aldus Camille in een videoboodschap.

Welke titel de telenovelle krijgt, is nog niet bekend, maar de verhaallijn staat wel al vast. De reeks draait namelijk rond een getalenteerd meisje met een ijzersterke stem. Een rol die Camille op het lijf geschreven is, want de 21-jarige zangeres verbaasde eerder dit jaar nog iedereen met haar prachtig stemgeluid in ‘The Masked Singer’. Al is het verhaal wel niet helemaal autobiografisch. Het personage van Camille wordt namelijk gedwongen om haar talent voor de buitenwereld te verbergen en dat terwijl ze niets liever wil dan door te breken als zangeres.

De telenovelle zal te zien zijn op VTM en is een project van Heartmade Media. Deze laatste is verantwoordelijk voor onder meer ‘Regi academy’ en ‘Villa Zuid-Afrika’ en wordt geleid door William Vaesen, de manager van van Camille. Deze laatste kijkt alvast ontzettend hard uit naar haar nieuwe project. “Het wordt een telenovelle met héél veel muziek. Het is echt een heel mooi sprookje”, aldus Camille in een video. “De combinatie van zingen, dansen en acteren: dat is hoe het sprookje voor mij zo’n drie jaar geleden is begonnen. Dat ik de drie dingen die ik het liefste doe nu opnieuw mag combineren in een nieuw sprookjesverhaal is gewoon geweldig.”

Opvolger van ‘Lisa’

Voor VTM is de reeks een logisch vervolg op ‘Lisa’, de telenovelle rond Tinne Oltmans. “Elke dag stemmen zo’n 400.000 mensen vroeg op de avond af op het liefdesverhaal van ‘Lisa’. De VTM-telenovelle scoort zo een ijzersterk marktaandeel en is vooral bij jonge kijkers erg populair.” Opnames voor de reeks gaan volgend jaar van start. De nieuwe telenovelle neemt in de loop van 2024 dan de fakkel over van ‘Lisa’. Het is namelijk niet de bedoeling om de twee series door elkaar te lopen lopen.

Ook verder gaat het hard voor Camille. Eind september raakte bekend dat de zangeres haar eigen stripfiguur krijgt. Scenarist Danny De Vos en striptekenares Renée Rienties sloegen de handen in elkaar om het stripuniversum rond de zangeres uit te werken. Daarnaast mocht het ‘#LikeMe’-gezicht de nieuwe begingeneriek van ‘Familie’ inzingen. Kers op de taart was de lancering van haar tweede album ‘SOS’. Dit najaar heeft Camille ook nog vijf uitverkochte Lotto Arena’s op haar planning staan. “Het gaat echt heel cool worden, ik ben zelf benieuwd.”

