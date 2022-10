Camille staat straks dagelijks op set van eigen telenovelle: “Muziek komt op niét op een lager pitje te staan”

TV ‘Mama weet wat het beste voor je is’: moeders kiezen schoondoch­ter in nieuw Nederlands datingpro­gram­ma ‘Matched by Mom’

Vandaag wordt in Nederland een gloednieuw datingconcept geïntroduceerd met het programma ‘Matched by Mom’. In de datingshow gaan vier single mannen op zoek naar de liefde tijdens een reis naar Portugal. Maar dat doen ze echter niet alleen, want ze krijgen hierbij hulp van niemand minder dan hun eigen mama.

