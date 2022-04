Camille ontroert Loredana en Ozark Henry krijgt Patje stil: zo klinken de songs van 2 Fabiola in ‘Liefde voor Muziek’

Al meer dan 30 jaar vult 2 Fabiola als één van de pioniers van de Belgische dancescene ontelbare dansvloeren met aanstekelijke beats, een unieke sound en teksten die in ieders hoofd blijven hangen. En dat 2 Fabiola draait om dance had ook Margriet Hermans maandagavond begrepen. Zij beet de spits af en doopte de iconische monsterhit ‘She’s After My Piano’ om tot het ambiancenummer ‘Lekker Blijven Hangen’. “Ik wou dit heel graag doen en ik heb er mijn eigen versie van gemaakt in het Nederlands!”, vertelde de zangeres. Ze kreeg iedereen aan het dansen en leerde het gezelschap ook haar eigen, bijpassende move...

Ook CAMILLE zorgde voor een verrassing van formaat. Om zowel 2 Fabiola als Loredana te laten schitteren, bracht ze een ‘mashup’ van classic ‘Lift U Up’ en ‘Hou Vol’, een solonummer van de wederhelft van Patje. En daarbij hield vooral Loredana het niet droog. “Ik ben geen huiler op televisie maar Camille is het wel gelukt. Het was écht een verrassing!”

Pat kreeg het dan weer moeilijk bij de cover van Suzan en Freek. Het Nederlandse koppel toverde ‘Freak Out’ om tot een trage ballad. “Het is totaal iets anders, zo pakkend!”, reageerde Pat.

Koen Buyse koos zijn nummer dan weer op basis van de titel. “’I Hate 2 Love U’ had evengoed een liedje van Zornik kunnen zijn. Ik dacht er een elektrorock-versie van te maken, maar dat draaide helemaal anders uit... Ik treed nu al 20 jaar op, maar damn, ik heb zenuwen!”, lachte Koen.

Naast nummers van 2 Fabiola werd er ook een song van Leopold 3, de andere band van Pat, gecoverd. Ozark Henry liet iedereen wegdromen met ‘Joan Of Arc’, beter bekend als ‘Volle Maan’. En die versie kreeg zelfs babbelkous Pat stil. “Ik heb hem nog nooit zo zwijgzaam gezien”, lachte Koen.

Davina Michelle maakte dan weer, zonder het te weten, een cover van een cover met ‘Let The Music Play’. “Nu schrik ik, dat is geen nummer van mij”, lachte Pat. Haar versie viel wel erg in de smaak. “Ik denk dat je 25 verschillende versies gaat vinden van deze song, maar dit is de mooiste, wauw!”, oordeelden Loredana en Pat.

Om de avond af te sluiten kozen Pat en Loredana zelf voor ‘Silence’ van Delerium. “Op een avond in bed kwam ik op het idee. In m’n tienerjaren draaiden ze dit nummer overal waar ik op pad ging. Het is een trance-song uit de nineties”, aldus Loredana.

