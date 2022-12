Camille, Kamal Kharmach of Wout van Aert: zij houden je gezelschap tijdens het eindejaarsweekend

TV Axel Daeseleire mag hoogste bedrag ooit uitreiken in ‘Erfgenaam gezocht’: “Nooit kunnen denken dat het zo veel was”

Staf ontdekt in ‘Erfgenaam gezocht’ dat hij toch nog aanspraak maakt om een mooie som geld van zijn moeder. Nochtans had hij de erfenis eerst geweigerd omdat hij vreesde alleen maar schulden te erven. Zo werd haar woning in Schilde verkocht en had ze ook nog een bankrekening met positief saldo. Allemaal samen goed voor 215.532 euro netto. Het is zelfs het hoogste bedrag dat ooit werd uitgereikt in 'Erfgenaam gezocht'. En daar is Staf uiteraard érg blij mee: “Ik had nooit kunnen denken dat het zoveel was.”

23 december