Camille is jongste deelnemer in ‘Liefde voor Muziek’: “Fijn dat ik dit opnieuw met Loredana mocht doen”

“Toen ik de eerste keer dat pak van Miss Poes aantrok, dacht ik dat het me nooit zou lukken. Ik zag niets, kon moeilijk ademen, ... verschrikkelijk. Ik dacht iedere keer dat het mijn laatste show zou zijn. Ik geraakte gelukkig steeds beter aan dat pak gewend, waardoor ik - naarmate de show vorderde - meer kon genieten. Dat ik uiteindelijk in de voetsporen van Sandra Kim mocht treden: fantastisch. Al besef ik ook dat zo’n overwinning heel relatief is. Als ik denk aan die mensen die uit Oekraïne moeten vluchten, zonder dat ze weten of hun familie nog leeft... Ik ben heel empathisch, en op zo’n momenten breekt mijn hart.”

Tijdens de opnames van ‘Liefde voor Muziek’ speelde de situatie in het Oostblokland nog niet. “Het programma is al enkele maanden geleden opgenomen”, verduidelijkt de ‘Vuurwerk’-zangeres. “Voor mij was het vooral fijn dat ik dit opnieuw met Loredana mocht doen. Wij hebben tijdens ‘The Masked Singer’ - dat afgelopen zomer werd ingeblikt - een sterke band opgebouwd. Ik beschouw haar, ondanks ons leeftijdsverschil, als een ontzettend goede vriendin. Wij sturen regelmatig berichtjes op WhatsApp, en weten ook heel veel over elkaars leven. Net als ik is ze ook heel perfectionistisch ingesteld. Daarnaast is Loredana iemand die oprecht in het leven staat, en steeds het beste met anderen voorheeft. Of we het niet moeilijk vonden om onze passage bij ‘The Masked Singer’ te verzwijgen? Het programma was nog niet op de buis, wat het allemaal een stuk gemakkelijker maakte om onze mond te houden. (lacht)”