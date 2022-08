Camille geeft letterlijk en figuurlijk 'Kleur' met nieuwe 'Familie'-generiek

De alweer duizenden fans van ‘Tien om te Zien’ die in Westende de opnames van het liedjesprogramma bijwoonden, kregen in absolute première ‘Kleur’ te horen. De show zelf wordt pas op zondag 28 augustus door VTM uitgezonden. Allicht start het nieuwe seizoen van ‘Familie’ een dag later. Dan zal duidelijk worden hoe de nieuwe generiek er zal uitzien. Camille zal trouwens ook op 17 september tijdens het ‘30 Jaar Familie Feest’ in de Lotto Arena ‘Kleur’ live brengen.

Met Camille en ‘Kleur’ zit ‘Familie’ aan de zevende generiek en treedt de piepjonge zangeres in de voetsporen van illustere voorgangers. Zo werd de allereerste generiek, in september 1991, ingezongen door Jacky Lafon, die in de soap de rol van (zatte) Rita Van den Bossche speelde. Pas in 2001 kwam er een nieuwe generiek. Die werd ingezongen door Koen Wauters. Koen nam ook de volgende generiek voor zijn rekening. Tussen 2009 en 202014 werden covers gebruikt als generiek. In 2014 kreeg Stan Van Samang de eer om ‘Familie’ te openen. Hij werd in 2019 opgevolgd door Niels Destadsbader, die ooit nog opdook als Pim Mariën in de soap.