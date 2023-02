Cameravrouw kreeg tijdens opnames ‘Het hoge Noorden’ een koudeshock: “Ik was minutenlang buiten westen”

“Op Hardangervidda, waar we een huskytocht filmden, kreeg ik een koudeshock en was ik minutenlang buiten westen”, vertelde Kristel Waterloos in ‘Het Nieuwsblad’. “Het rare is dat ik de kou niet voelde. Ik was warm aangekleed. Pas toen ze mij in het busje van Dorien en Arent uitkleedden, wat je in zulk geval moet doen omdat de kou in je kledij zit, begon ik fel te rillen." Ook voor haar collega’s een bang moment. “Vooral Annemie en klankman Marijn waren flink geschrokken. Annemie dacht even dat mijn laatste uur was geslagen. Maar nog diezelfde dag maakte ik opnames van de aankomst van die huskytocht”, besloot Waterloos.

In ‘Het hoge Noorden’ bezoekt journaliste Annemie Struyf samen met klankman Marijn en cameravrouw Kristel Belgen die in het Noorden verblijven. De reeks - waarvan nu het tweede seizoen wordt uitgezonden op Eén - bleek een enorm succes. Tijdens het eerste seizoen schoten de kijkcijfers iedere week vlot over het miljoen, nog een stuk meer dan gelijkaardige reeksen als ‘La vie en rose’ en ‘Eviva Espana’ die Struyf maakte over Vlaamse emigranten in Frankrijk en Spanje. “Frankrijk en Spanje kennen we als Vlaming ondertussen heel erg goed, in ‘Het Hoge Noorden’ storten de deelnemers zich in een totaal andere wereld”, vertelde Struyf daarover in deze krant. “Een die eenvoudiger is, maar ook hard is en terug naar de essentie gaat. Je stelt je als kijker nog meer de vraag of je het zelf zou kunnen, dat spreekt tot de verbeelding natuurlijk.”