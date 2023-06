Cameo in ‘And Just Like That’ maakt niets goed: “Vete tussen Sarah Jessica Parker en Kim Cattrall is nog volop aan de gang”

TVHet feit dat Kim Cattrall terugkeert voor een korte cameo in ‘And Just Like That...’, betekent niet dat zij en haar collega Sarah Jessica Parker de strijdbijl hebben begraven, aldus hun collega-acteur Evan Handler. “Kim nam haar scène op in een garage, in maart. Ze had geen contact met ons.”

Evan Handler, die de rol van Charlotte’s man Harry Goldenblatt speelde in ‘Sex and the City’ en nu ook in de reboot ‘And Just Like That...’, heeft zijn boekje opengedaan omtrent de situatie met Kim Cattrall. Kim speelde de rol van Samantha in de originele reeks, maar wilde aanvankelijk niets met de reboot te maken hebben. In het tweede seizoen, dat net van start is gegaan op Streamz, keert ze dan toch even terug in een korte cameo. Wie dacht dat dat een teken aan de wand was dat de strijdbijl is begraven, heeft het bij het verkeerde eind.

“Ze wilde ons absoluut niet zien”, aldus Handler. “Ze heeft haar korte scène in maart al opgenomen, ergens in een garage, ver weg van de set. Niemand heeft haar gesproken.” Want hoewel het lijkt alsof Samantha met Carrie (Parker) belt aan de telefoon, is niets minder waar. “Een andere actrice las de tekst van Carrie aan haar voor. Ze heeft met niemand van de hoofdcast contact gehad. Dat was één van haar voorwaarden om in de show te verschijnen.”

Volgens hem moeten we dus niet hopen op nog meer scènes met Cattrall, of een verzoening tussen haar en Sarah Jessica. “Er hing altijd veel spanning op de set als zij er samen waren. Het was erg ongemakkelijk voor iedereen. Ik denk niet dat er sprake is van ‘closure' of verzoening. Het is gewoon fijn voor de fans dat Kim even te zien is. Dat is alles.”

Volledig scherm Evan Handler in 'And Just Like That', met collega Kristin Davis, die zijn echtgenote speelt. © HBO Max

