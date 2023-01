BV’s reageren op valse profielen: “Dweilen met de kraan open”

TV Uw tv-week in kijkcij­fers: ruim 400.000 Vlamingen brosten de les van Tom Waes, maar keken achteraf wél naar ‘Het Verhaal van Vlaanderen’

Exact één week na nieuwjaarsdag, op 8 januari, volgden 1.208.201 Vlamingen de fratsen van Ambiorix en diens volgelingen in hun strijd tegen Caesar in de tweede aflevering van ‘Het Verhaal van Vlaanderen’. Ze leerden ook dat we onze goesting in tomaten en selder van de Romeinen erfden. Prima les, prima kijkcijfers, dat wel, maar zeker niet uitzonderlijk voor een zondag op Eén. Uitzonderlijk is wel dat alweer ruim 400.000 Vlamingen, net als een week eerder, de les van Tom Waes brosten, maar de dagen nadien hun portie schooltelevisie netjes inhaalden. Ook opvallend: er keken nog eens 100.000 Vlamingen méér naar de tweede aflevering dan naar de start.

