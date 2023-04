BV’s openhartig over relaties naar aanleiding van nieuwe Streamz Original: “Na drie maanden waren we al verloofd”

TVEerste ontmoetingen, tweede kansen en opgeborgen dromen. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen die aan bod komen in de nieuwe Streamz Original ‘ Déjà Vu - Alles is Voorbestemd ’, maar niet alleen Eva (Lauren Versnick) en Halim (Yassine Ouaich) kwamen al in aanraking met deze moeilijke momenten. Ook deze drie BV-duo’s, waaronder dj Hakim Chatar en radiopresentatrice Jolien Roets, ​herkennen zich maar al te goed in deze topics. “Ik was niet voorbestemd om kinderen te krijgen.”

Hakim Chatar en Jolien Roets over hun eerste ontmoeting: “Beetje arrogant toen”

Hakim en Jolien blikken terug op hoe het zeven jaar geleden allemaal begon en vertellen over hun eerste ontmoeting. “Beetje arrogant toen. Dat was zo’n beetje uw tactiek toen. We hebben elkaar gekruist in de gang van een club in Antwerpen. Nadien heeft hij dan een bericht gestuurd”, aldus Jolien. Daarnaast haalt het tweetal ook hun eerste kus even aan. “Misschien moeten we even naar da moment terugkeren”, aldus radiopresentatrice. “Om ervoor te zorgen dat de vrouw voor wiens slaapkamerraam stonden te kussen, niet van ons wakker werd en haar hoofd door het raam stak om te zeggen dat we stiller moesten zijn.”

Nora Dari en Mouad Mesfaouti over hun liefdevolle huwelijk: “Jaloers om dezelfde dingen”

Het pasgetrouwde koppel Nora en Mouad hebben het onder meer over jaloezie. “Als je jaloers bent, begrijp ik vanwaar dat komt, want we zijn vaak jaloers om dezelfde dingen”, aldus Nora. Haar kersverse man geeft dan weer op zijn toe dat hij dacht dat hij nooit een jaloers persoon zou worden. “Voor ik jou kende, was ik nog nooit jaloers.” Daarnaast vertelt het koppel ook alles van elkaar te weten. “Bij ons is het gewoon anders verlopen. Na drie maanden waren we al verloofd. Vanaf dan hebben we elkaar eigenlijk leren kennen.”

Véronique Leysen en Ninalotte Roose: “Niet voorbestemd om kinderen te krijgen”

Véronique heeft het in haar gesprek met Ninalotte Roose onder meer over haar kinderwens. “Ik heb nu drie kinderen, maar voor mij had ik ook wel even goed geen kinderen gehad. Ik had toen geen extreme kinderwens. Het had ook helemaal anders kunnen uitdraaien. Het is niet dat ik voorbestemd was om kinderen te krijgen.” Ninalotte vertelt dan weer dat ze niet van nature een jaloers persoon is. “Als het dan toch naar boven komt, is het nooit zonder de onderliggende drijfveren te zien. “

‘Déjà Vu - Alles is Voorbestemd’ vertelt het verhaal van Halim (Yassine Ouaich) die de liefde van zijn leven Eva (Lauren Versnick) probeert terug te winnen. Sinds Eva hem heeft verlaten, heeft het leven geen zin meer. Tot Halim per toeval een bedrijf ontdekt dat hem in de mogelijkheid stelt om terug te keren in de tijd. Halim aarzelt niet en hij probeert niet alleen zijn relatie te redden, maar ook zijn advocatenkantoor en zijn disfunctionele familie. Zullen Eva en Halim zelf hun lot kunnen bepalen of is écht alles voorbestemd?

‘Déjà vu - Alles is Voorbestemd’ is vanaf 21 april exclusief te zien op Streamz.

