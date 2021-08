BV’s doen straffe onthullingen bij ‘Waarheid, Durven Of Doen’: “Na dat gênante telefoontje heb ik mij geëxcuseerd bij Erik Van Looy”

TVDeze zomer wist één programma het schrale tv-aanbod toch wat kleur te geven. In ‘Waarheid Durven Of Doen’ op VTM konden we zien hoe een pak BV’s zonder blikken of blozen hun diepste geheimen prijsgaven. Van seksgewoontes over bankrekeningsaldo’s tot liefdesverklaringen: wij zetten de meest spraakmakende onthullingen op een rij. “Mijn moeder heeft mij al een paar minuten na mijn geboorte afgestaan.”