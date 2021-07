BV’s doen hun vreemde eetgewoontes uit de doeken in ‘Waarheid, Durven of Doen’: “Vroeger at ik soms sla met chocolademousse”

In een nieuwe aflevering van het VTM-programma ‘Waarheid, Durven of Doen’ geeft Christoff toe dat hij soms een beetje autistisch is op vlak van eten. En al zeker als het op zijn bestelling in de frituur aankomt. “Al sinds mijn jeugdjaren is mijn bestelling niet meer veranderd”, biecht de Vlaamse zanger plots op. Iets wat alvast heel herkenbaar is voor Tine Embrechts, want zij is eigenlijk bijna hetzelfde op dat vlak. Niels Albert kon vroeger dan weer om zeven uur ‘s ochtends een bord spaghetti naar binnen spelen en Bab Buelens die at vroeger sla met chocolademousse.