BV’s die tegen kanker streden reageren op humor rond borstkanker in ‘F*** you very, very much’: “Van ernstige ­ziektes blijf je af”

TV RECENSIE. ‘F*** You Very, Very Much 2': “Oneliners over anale seks, maar ook een weergaloze Frances Lefebure”

Lieve Blancquaert in een lijkkist of een wereld waarin erecties geluid maken: ook in het tweede seizoen flirt ‘F*** You Very, Very Much’ gretig met de absurditeit. Twee jaar na de gebeurtenissen uit reeks één volgen we op Streamz wederom de grillige levensloop van dertigers en boezemvriendinnen An (Frances Lefebure), Flo (Evelien Bosmans) en Violet (Daphne Wellens). Die trekken naar goede gewoonte het blik ‘plastische oneliners’ open, al zorgt een dramatische plotlijn tegelijkertijd voor een verrassende wending. Of dat ook wil zeggen dat seizoen twee meer waard is dan een dikke middelvinger? Bram De Brabander zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.