BV’s laten in hun hart kijken en schrijven een liefdesbrief naar hun partner

TVEen mooi initiatief van Jens Dendoncker (30). In het kader van ‘Da’s Liefde!’, het VTM-programma waarin hij inzoomt op het amoureuze leven van ‘de Vlaming’, zet Jens iedereen aan tot het schrijven van liefdesbrieven. “Want liefdesbrieven schrijven en krijgen doet ons deugd. Die traditie willen we dus nieuw leven inblazen.” Deze BV’s - onder wie ook Jens’ lief Lauren Versnick - geven het goede voorbeeld.

Lize Feryn (27)

Volledig scherm Lize Feryn en Aster © Instagram

Liefste schat,

niet te geloven. Dat we al bijna drie jaar verder zijn. Dat die toevallige ontmoeting in een zweterige après ski-hut ons leven heeft veranderd. Dat ik tot vlak daarvoor niet geloofde dat ik ertoe in staat was om ooit alles met iemand te delen maar dat één date met jou me overtuigde. Dat we na drie ontmoetingen en ondanks de mislukte eerste kus elkaar stiekem al ons lief noemden, op premières of zo, zonder dat aan elkaar te durven toegeven. Dat ‘niet te hard van stapel lopen’ een heel slecht idee bleek. Omdat hard van stapel lopen net was waar we goed in waren. Dat we daarom al meteen concreet gingen en vierjarenplannen tekenden en een rekening openden met twee namen en een bankkaart met onze verliefde gezichten erop. Dat we op roadtrip gingen en liedjes zongen.

Liefste schat,

niet te geloven dat we al 2 zomers elk festival als vanzelfsprekend met elkaar deelden en dat zelfs vorige zomer heerlijk bleek omdat het vooral het samenzijn is dat ons gelukkig maakt. Dat we reisden en nog eens reisden en niet uitgekeken of uitgepraat raakten. Dat mijn lievelingsavonden gewoon in de zetel zijn, zelfs voetbalkijkend met jouw livecommentaar in mijn oor. Dat we ons Ronneke en Nelleke hebben, en zo ergens al een beetje oefenen voor later. Dat we dromen en grote plannen maken omdat die ‘later’ sowieso samen is. Niet te geloven schat. Dat ik na bijna drie jaar nog elke dag denk: ‘Niet te geloven dat ik je gevonden heb.’

Je Lize

Lauren Versnick (27)

Volledig scherm Jens Dendoncker en Lauren Versnick © VTM

Lieve Jens,

Lieve lieveling,

2,5 jaar nadat we in je living op de tonen van ‘Wicked Game’ dansten, zijn we 2 poezen - Maurice en Toulouse -, de aankoop van een appartement, een verbouwing, een pandemie en talloze herinneringen verder. Merci voor elke seconde.

Merci voor elke lach, elke traan, elk compleet verzonnen verhaal waarvan je me wou doen geloven dat het echt was. Van sommige verhalen ken ik volgens mij nog steeds niet de ware toedracht.

Merci voor de vele discussies over onze verschillende muzieksmaak. Ik denk dat we beiden blij zijn met het gevonden compromis: Marco Borsato en Disney-klassiekers. Ik bewonder je openheid en moed en ben dankbaar voor het feit dat we elkaars grootste supporter zijn. De voorbije 2,5 jaar waren niet altijd evident, maar samen zijn we gegroeid, met vallen en opstaan.

Merci voor alles, the good and the bad.

Liefs, Lauren

Quote Ik ijsbeer de seconden naar het verleden, ik veroordeel de minuten tot verdwijnen, ik raad de uren aan om zichzelf te verliezen. Herman Brusselmans

Herman Brusselmans (63)

Volledig scherm Herman Brusselmans en Lena. © Kristof Ghyselinck

M’n lieve vriendin,

Ik hoop dat ik je gauw terugzie. Het gemis is onbeschrijflijker dan de binnenkant van m’n hart, dat taalt, maalt en zich verhaalt op je wederkomst. Ik ben onrustig, de kat is onrustig, en de buren zijn zo onrustig dat ze ons huis stiller maken dan het hoort te zijn. Ik zit op de bank, en staar door het raam naar het landschap, waarin ik je voetstappen in voorwaartse richting zou willen zien. Ik wou dat ik met je had kunnen meegaan, maar jouw werk zit niet te wachten op pottenkijkers, in tegenstelling tot het mijne, dat erin zou kunnen bestaan dat ik, voor de rest van m’n leven, alleen nog maar liefdesbrieven voor jou schrijf.

Als ik nadenk verdwijnen een miljoen dingen uit m’n geest, en wordt die gevuld door de beeltenis van jou, die de sleutel in het slot steekt, de deur opent, en weer thuis is. Ik ijsbeer de seconden naar het verleden, ik veroordeel de minuten tot verdwijnen, ik raad de uren aan om zichzelf te verliezen. Ik heb je altijd zodanig bewonderd dat ik verwacht je ooit naar Den Hoge te zien opstijgen, al bid ik dat je dit nooit zal doen, en dat je bij mij zal blijven, ook als je er even niet bent, zoals nu. Tot ik je adem weer tegen de mijne voel, zinder ik van de liefde die jouw deel was, is, en zal zijn.

Ik zie je gauw en kusje, x

Delphine Lecompte (43)

Volledig scherm Delphine Lecompte & Frank Van De Casteele © Geert Van de Velde

Mijn Liefste,

Ken je het mooie nostalgische liedje ‘I’ve only got eyes for you?’ Bij mij werkt de liefde net omgekeerd; sinds ik je ken is mijn blik ruimer geworden, de wereld is dankzij jou opnieuw een paradijselijke tuin. Jij bent het hert en ik de fontein. Of allebei herten. Herten met rappe zotte kloppende harten, de roekeloze duizelingwekkende drum van de hartstocht. De maan verrukt me, de zon verbaast, de sterren zijn mirakels, en een banale spreeuw kan me ontroeren. Pompoenen worden koetsen, en koetsen worden vliegende tapijten.

Je liefde tilt me op en ik voel me kinderlijk uitgelaten wanneer strepen zonlicht op mijn armen en benen vallen. Er wordt wel eens gezegd dat iemand beminnen enkel mogelijk is wanneer je in staat bent om eerst jezelf te beminnen. Dat is onzin; ik beminde eerst jou en toen ik merkte dat het wederzijds was slaagde ik er pas in om mijn gebreken en fouten uit het verleden van me af te schudden. Eerst was er jouw liefde, pas daarna werd ik een betere mens.

Je bent niet de mooiste mens en niet de nobelste mens, maar je bent precies wat ik nodig had. Geen tijdverdrijf, geen puzzelstukje, geen sleutel, geen remedie. Je bent de liefde zelf, en de liefde zelf zal altijd volstaan. Liefde is oneindig, is pi, is a piece of cake, a walk in the park. Liefde is per definitie onvatbaar en dat is oké. Miljoenen mensen hebben bemind zoals wij beminnen. Groots en klein tegelijk, heldhaftig en onbeduidend. Simpel en essentieel. Allesomvattend.

Liefste, je naam is mijn favoriete liedje geworden en ik wil je bezingen tot ik schor word. En ik weet dat je nooit zal spotten met mijn schorheid, want ik weet dat jij ook mij bezingt tot je minstens even schor bent geworden. Eigenlijk hebben wij de taal niet nodig. Kom bij me liggen en ik zal je tonen hoe prachtig de liefde zonder misverstanden en verwijten wel kan zijn.

Veel liefs,

Delphine

LEES OOK: