BTS, ‘Parasite' en ‘Squid Game’: waarom is de Koreaanse cultuur ook bij ons zo populair?



TV‘Squid Game' is nu officieel de best bekeken Netflix-serie ooit. Exportproducten uit Korea slagen er tegenwoordig ook bij ons in om potten te breken. Hoe is die K-cultuur zo invloedrijk kunnen worden? En hoe is die geëvolueerd? “Als je een grammofoonplaat uitbracht, moest minstens één nummer ‘gezond’ zijn.”