Bruno Vanden Broecke binnenkort te zien in nieuw VTM-programma

In het nieuwe VTM-programma, waarvan de titel voorlopig nog niet bekend is, maken we kennis met een nieuw experiment. Vijf personen die kampen met een burn-out gaan een nieuw project aan. Wel staan ze er niet alleen voor, want ze krijgen hulp van enkele onverwachte collega’s. De collega’s in kwestie zijn mensen met een beperking die bijvoorbeeld aan de slag zijn in een dagwerking of op een zorgboerderij.