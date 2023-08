Bruno Vanden Broecke als Leopold I en Willem De Schryver als Boudewijn: Arnout Hauben brengt ons koningshuis tot leven

TVIn de nieuwe, zesdelige VRT-reeks ‘Interview met de geschiedenis: het Belgische koningshuis’ mag Arnout Hauben alle Belgische koningen interviewen. In elke aflevering wordt Arnout ‘teruggevoerd in de tijd’ en komt hij oog in oog te staan met een koning die zich op een cruciaal moment in zijn koningschap bevindt. In de rollen van onze koningen zien we onder andere Bruno Vanden Broecke, Greg Timmermans en Willem De Schryver.

Het gesprek dat Arnout met de koning voert, vormt telkens de rode draad van een aflevering, maar het verhaal wordt ook doorspekt met reportages. In zijn gekende stijl gaat Arnout op zoek naar hedendaagse verhalen, doorzoekt hij archieven en spreekt hij met bevoorrechte getuigen die onze vorsten in een breder perspectief plaatsen.

Arnout ontmoet Leopold van Saksen-Coburg, een week voordat hij van Engeland naar België zal afreizen om er onze eerste koning te worden. Met Leopold II spoort Arnout van Oostende naar Brussel, enkele weken nadat hij Congo op slinkse wijze in zijn bezit heeft gekregen. Koning Albert I ontvangt Arnout in de herenhoeve Sint-Flora nabij Veurne, waar hij met zijn familie de oorlogswinter van 1917 doorbrengt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog reist Arnout naar het kasteel van Hirschstein in Duitsland waar Leopold III door de Duitsers wordt gevangengehouden. Arnout voert ook een exclusief interview met koning Boudewijn een week voor zijn onverwachte overlijden in zijn vakantievilla in Motril, Spanje.

Voor deze reeks werkte Arnout samen met scenarist Marc Didden en fictie-regisseur Cato van Passel. Vlaamse topacteurs wekken de koningen tot leven.

Aflevering 1 – Leopold I, gespeeld door Bruno Vanden Broecke (04/09)

1830

Arnout wordt door Leopold van Saksen-Coburg ontvangen in zijn statige villa Claremont House, slechts een steenworp verwijderd van Windsor Castle in Engeland. Binnenkort reist Leopold af naar België waar hij onze allereerste koning zal worden. Helaas verloopt het interview niet soepel, omdat Leopold de afspraak is vergeten en zijn stemming niet al te vrolijk is. Leopolds gedachten zijn nog steeds bij zijn vrouw Charlotte, de kroonprinses van het Britse rijk, die enkele jaren voordien onverwacht is overleden.

Leopold I wordt vertolkt door Bruno Vanden Broecke, butler Eward door Tuur Deweert.

Aflevering 2 – Leopold II, gespeeld door Tibo Vandenborre (11/09)

1885

Op het strand van Oostende ontmoet Arnout Leopold II. De koning heeft net een duik in het koude Noordzeewater genomen. Hij wordt vergezeld door zijn lijfarts, want het is geen plezierduik, maar een behandeling tegen de jicht van de koning. Een week eerder, op de Conferentie van Berlijn, slaagde Leopold erin om Congo op slinkse wijze in privébezit te krijgen. Arnout voelt de koning meteen aan de tand over zijn plannen met dit immens grote gebied. Leopold wil niet in zijn kaarten laten kijken en scheept Arnout af: hij wil pas morgen verder praten.

Leopold II wordt vertolkt door Tibo Vandenborre, Maria Hendrika door Evelien Bosmans en dokter Georg door Warre Borghmans.

Aflevering 3 – Albert I, gespeeld door Greg Timmermans (18/09)

1917

Koning Albert inspecteert de Belgische loopgraven achter de IJzer. Het is winter, de oorlog is vastgelopen en uitzichtloos. Arnout wacht de koning op in de herenhoeve Sint-Flora in het gehucht De Moeren, bij Veurne. Hier bracht de koninklijke familie de donkere oorlogswinter van 1917 door. Albert laat tijdens het interview in zijn ziel kijken: ook hij wordt soms verteerd door twijfel en vraagt zich af hoe deze oorlog zal aflopen. Wanneer niet veel later koningin Elisabeth thuiskomt, krijgt Arnout de kans om samen met haar enkele foto’s te ontwikkelen in haar donkere kamer.

Albert I wordt vertolkt door Greg Timmermans, Elisabeth door Wine Dierickx en Leopold III door Kes Bakker.

Aflevering 4: Leopold III, gespeeld door Mathijs Scheepers (25/09)

1944

Juni 1944, de geallieerden landen op de stranden van Normandië. Niet veel later wordt Leopold III, ​ die door de nazi’s wordt krijgsgevangen gehouden, van het kasteel van Laken naar Duitsland gebracht. De koning wordt opgesloten in het kasteel van Hirschstein. Leopold is helemaal van slag, want hij weet niets over het lot van zijn gezin. Wanneer Arnout de vorst mag interviewen, kan hij de wanhopige Leopold helaas geen nieuws brengen over zijn geliefde Lilian of zijn kinderen Boudewijn, Albert en Josephine Charlotte.

Leopold III wordt vertolkt door Mathijs Scheepers, Lilian Baels door Eliza Stuyck, Karel door Roy Aernouts en de Duitse bewaker door Filip Peeters.

Aflevering 5: De Koningskwestie, met koning Boudewijn gespeeld door Willem De Schryver (02/10)

1950

Na de Tweede Wereldoorlog is de positie van Leopold III onhoudbaar geworden. Zolang zijn dubieuze rol tijdens de oorlog niet is opgehelderd, verblijft de koning in Zwitserland en mag hij niet terugkeren naar België. Zijn broer, prins Karel, neemt zes jaar lang zijn taken over als prins-regent. Pas in 1950 wordt er een volksraadpleging ​ gehouden. De vraag is simpel: kan Leopold zijn grondwettelijke taken als koning weer opnemen, ja of nee?

Boudewijn wordt vertolkt door Willem De Schryver, Leopold III door Mathijs Scheepers, Lilian Baels door Eliza Stuyck en Karel door Roy Aernouts.

Aflevering 6: Boudewijn, gespeeld door Johan Van Assche (09/10)

1993

In de zomer van 1993 reist Arnout af naar Motril, een klein stadje in Andalusië, Spanje. Hij krijgt er de kans om koning Boudewijn te interviewen tijdens de laatste vakantie van zijn leven, voor hij plots zal overlijden aan hartfalen. Het wordt een gesprek over leven, werk en geloof. ​Arnout ontmoet de koning in de tuin van zijn vakantiehuis, Villa Astrida, genoemd naar Boudewijns overleden moeder. Het koningspaar brengt hier al meer dan dertig jaar hun zomervakanties door en is helemaal ingeburgerd in Motril. Boudewijn leidt Arnout rond in de stad.

Boudewijn wordt vertolkt door Johan Van Assche, Fabiola door Katelijne Verbeke.

‘Interview met de geschiedenis: het Belgische koningshuis’: vanaf 4 september elke maandag om 20.35 uur op VRT 1 en VRT MAX.

