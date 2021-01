Brulboei Theo nomineert meteen Ziko in Big Brother

We hebben er jaren op moeten wachten, maar het vernieuwde Big Brother is van start gegaan op Vier. Meteen goed voor geheime opdrachten, een heel luidruchtige Nederlander, een snurkende Brusselaar en een niet te elimineren veganiste.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Peter Van de Veire had het op voorhand al gezegd: deelnemer Theo - met zijn 54 de nestor van de groep - zou voor vuurwerk zorgen. Geen woord van gelogen, zo blijkt. Zo stapte de Amsterdamse brulboei het huis in met een oerkreet die vaagweg klonk als ‘eusheuwls’ - te verstaan als ‘assholes’ - liet hij al meteen verstaan dat hij geen fan is van de TikTok-kunsten van de Halense Liese en is de man met de kale knikker net zo politiek correct als de haren op z’n hoofd.

Volledig scherm Theo maakt er geen geheim van dat hij de Lokeraar Ziko liever kwijt dan rijk is. © VIER

“Het zijn niet de mensen met wie ik normaal omga”, zegt hij over zijn medekandidaten. “Als het niet goedschiks gaat, dan gaat het kwaadschiks. Je moet het spel spelen en je moet het slim spelen.”

Komt nog eens bij dat Theo niet bang is om de confrontatie aan te gaan met z’n medebewoners. Zo liet hij al weten dat Ziko uit Lokeren een van de mensen is die hij uit het spel wil zien verdwijnen. Iets waar de Mechelse veganiste Naomi zich deze week geen zorgen over hoeft te maken. Zij kon als eerste de puzzelopdracht tot een goed einde brengen, waarmee ze al zeker een weekje extra in het huis mag blijven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geraldine Kemper die samen met Van de Veire presenteert, concludeerde vlak voor de reclame-onderbreking: “Het lijkt wel 2019. Als ik iedereen zo zie knuffelen.” De acht kandidaten die zijn opgesloten in het Big Brother-huis zijn van tevoren getest op corona en daarna tien dagen in quarantaine gegaan. Daarom kan er gekust en geknuffeld worden”.

De eerste kandidaat die het Big Brother-huis betreedt, de goedlachse NederlanderJowi, strooit meteen volop met complimentjes. Hij heeft namelijk een geheime opdracht meekregen: hij moet iedereen een compliment geven over zijn of haar ogen en bepalen wie in welk bed slaapt. Als dat goed gaat, mag de voorraadkast open en kan iedereen gebruik maken van de jacuzzi. Zelf oppert hij zich op voor het vouwbed, zodat de rest wél op een normaal bed kan slapen.



Ook Thomas (23) uit het Brusselse Etterbeek valt op. De jongeman komt binnen met een Hawaï-shirt, maar trekt pas echt de aandacht in de nacht. Met zijn gesnurk houdt hij iedereen wakker. Dat zorgt voor de nodige grappen op sociale media. Zo schrijft iemand: “Wie had dat gedacht? Van samen champagne poppen met een kurk, naar 100 dagen slaaptekort door Thomas z'n gesnurk.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De sociale media achtervolgen de kandidaten hoe dan ook in het huis. Zo wordt er een tweet getoond van Naomi waarin ze fel uithaalt naar mensen die ‘All lives matter’ gebruiken. Ook komt er een TikTok-filmpje voorbij van Liese. “Dat vind ik niet tof", reageert ze. Theo sneert: “Zeg alsjeblieft tegen me dat dit niet een van de slimste uitspraken is die je doet.” Waarop onbegrijpend wordt gereageerd: “Dit is geen uitspraak, dit is een TikTok-filmpje.”

Volledig scherm Psychologe Lotte Vanwezemael (links) gaf toelichting in de Big Brother-studio. © VIER

Betty

Tijdens de uitzending wordt er regelmatig teruggeschakeld naar de studio, waar de presentatoren met enkele psychologen praten over het experiment. Vanavond was dat namens Vlaanderen Lotte Vanwezemael. Ook onze Betty was te gast. De West-Vlaamse was niet de winnaar van de allereerste Vlaamse Big Brother in 2000, maar wel de bekendste bewoner. Ook na meer dan twintig jaar heeft ze geen spijt van haar deelname en zou ze direct terug het huis inkruipen voor een nieuwe serie. “Ik ben 44 jaar en heb geleefd voor iemand van 80, ik ben nog volop aan het genieten.”

Voor we donderdag weten wie van de kandidaten onherroepelijk terug naar z’n eigen huis moet, is het eerst nog de beurt aan twee ‘insluipers’: Els en Nick. Zij moeten proberen om ‘s nachts het huis binnen te dringen en een bed te vinden in een nog geheime slaapkamer.

Big Brother, elke werkdag om 21.35 uur op VIER. Elke donderdag om 21.30 uur is er de liveshow ‘Big Brother: Live’, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire. Vanaf 1 februari verschuift Big Brother naar 22u30.