Bruidegom maakt onvergeeflijke kledingblunder in ‘Blind getrouwd’: “Maak uw broekzakken leeg”

“Mooi koppel” en “Qua uiterlijk alvast een perfecte match” lezen we in de commentaren op sociale media. Ook Brecht De Geyter, die vorig jaar deelnam, reageert op Instagram: “Proficiat, Brecht en Jolien!! ❤️ Die leuke kriebels kwamen hier opnieuw terug, mede dankzij jullie grote aanstekelijkheid.”

Maar in de reacties gaat het toch vooral over de blunder van Brecht. In z'n strakke kostuumbroek prijken duidelijk z'n telefoon en aan de andere kant een bos sleutels. “Misschien volgende keer de deelnemers vertellen dat een gsm in hun broekzak niet past alsook sleutels, want die waren wel echt zichtbaar.” “Heel mooi koppel! ❤️ (maar aan de makers van het programma: volgend seizoen aan de mannen zeggen dat ze hun gsm uit hun broek moeten doen, grote kledingblunder😅).” “Inderdaad had ook die opmerkingen hier ….. leeg uw broekzakken !!!!”