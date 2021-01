Bruid uit ‘Blind Getrouwd Australië’ speelt 12 kilo kwijt na ‘body shaming’ door echtgenoot: “Nog nooit zo’n dikke vrouw gehad”

Hoewel de opnames al van 2019 dateren, wordt het zesde seizoen van ‘Married at First Sight’ momenteel heruitgezonden op tv. Het zorgt ervoor dat alle deelnemers weer onder de aandacht komen, en dat is vooral voor bruid Elizabeth het geval. Tussen haar en bruidegom Sam was er van romantische taferelen tijdens het huwelijk geen sprake: toen Sam Ball zijn kersverse vrouw voor het eerst zag, zei hij meteen dat hij “nog nooit een relatie had met zo’n ‘dikke’ vrouw.” En ook: “Ze heeft een mooi gezichtje, misschien laat ik haar’ s ochtends wel joggen. Ik sleep haar uit bed. Het zal haar deugd doen” en “Dat moet de reden zijn waarom ze geen relatie heeft. Er moet vast een probleem zijn met haar gewicht.”

Hoewel Elizabeth zichtbaar aangedaan was door het gebeuren, was de bruidegom naar eigen zeggen “enkel eerlijk.” “Ik ben heel trouw aan mezelf, en ik ben nog niet eerder met meisjes als Elizabeth uitgegaan... ze is dikker”, verdedigde hij zich nog. “Haar persoonlijkheid is geweldig en ze is erg groot. Maar ja, ze is dikker dan de meisjes die ik had in het verleden en dat is de eerlijke waarheid. Maar mijn uitspraken... ze is daar duidelijk door beledigd en daarvoor heb ik haar mijn excuses aangeboden.”