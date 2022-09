Bruid in Britse ‘Blind Getrouwd’ barst in tranen uit nadat man stripper blijkt te zijn: “Ik ben er klaar mee”

TVBij ons gaat ‘ Blind Getrouwd ’ vanavond van start, maar in het Verenigd Koninkrijk konden de kijkers al kennismaken met de eerste koppels van het nieuwe seizoen. Zo gaf deelneemster Jess haar jawoord aan Pjay, maar nog voor hun trouwdag voorbij was liep het al fout. De bruid barstte in tranen uit nadat haar echtgenoot vertelde dat hij de kost verdient als stripper.

Jess had zich haar deelname aan ‘Married at First Sight’, zoals het programma heet in het VK, wellicht helemaal anders voorgesteld. Toen haar nieuwe echtgenoot tijdens het maken van de trouwfoto’s, vlak na de ceremonie, vertelde dat hij werkt voor ‘Dreamboys’, een stripteasebedrijf, sloeg de sfeer meteen om. “Dat had ik niet verwacht”, zei Jess, die zelf in een tandartspraktijk werkt. De bruid vroeg om een adempauze, maar barstte in tranen uit toen ze met de productie in gesprek ging. “Ik ben er klaar mee, ik wil niet op huwelijksreis”, klonk het. “Ik wil niet daten met een stripper.”

Pjay bleef duidelijk bezorgd achter. “Ik ben nerveus om mijn toekomstige vrouw te vertellen wat ik doe”, had hij de camera’s al toevertrouwd. De bruidegom gaf aan dat hij vreesde voor de reactie van zijn aanstaande omdat hij eerder al te maken kreeg met negatieve commentaren. “Ik hoop echt dat Jess mijn job accepteert”, zei Pjay. “Het is maar een job. En ik ga het niet voor eeuwig doen.”

Jess vroeg ook om advies aan haar moeder, die vond dat er een connectie was tussen haar dochter en Pjay, maar ook haar twijfels uitte over hun verschillen. “Ik voel me gemeen omdat hij knap is”, reageerde Jess daarop. De bruid besloot uiteindelijk om verder te gaan met het huwelijksfeest en naar Pjay te luisteren, terwijl haar moeder hielp om het ijs te breken. Uiteindelijk gaf ze toe dat ze te snel haar conclusies had getrokken: “Ik zal hem een ​​kans geven.”

Kijkers steunen Pjay

Na de uitzending kreeg Jess kritiek van kijkers via de sociale media. “Hoe durf je een man zo te veroordelen om welke job hij heeft”, schreef iemand. Of ook: “Ze is zo onbeleefd, waarom veroordeel je de job van mensen?” en “Wat een overdreven reactie. Waarom zou zijn job jullie relatie in de weg staan?”

Via Instagram reageerde de bruid en verdedigde ze haar geschrokken reactie: “Ik veroordeel Pjay niet, maar toen ik aan dit experiment begon had ik letterlijk gevraagd om mij niet te koppelen aan een stripper of iemand die in het nachtleven werkt”, verklaarde ze. “Ik was in shock, ik heb iemand nodig die aanwezig is in mijn relatie. Dat ligt aan mijn vertrouwensproblemen, ik wil geen man die ik niet kan zien tijdens het weekend. Ik heb er niets tegen dat hij een stripper is.”

