Broers Azimi uit ‘The Sky Is The Limit’ pronken met droomwagen van 350.000 euro: “Gedoopt in champagne”

TVEr zitten 666 paardjes onder de motor. The number of the beast . Lamborghini loste gisteren het eerste exemplaar van de nieuwe ‘Urus Performante’ in de Benelux en die reed quasi blind naar de broers Azimi. Excentrieke zakenmannen, bekend uit ‘The Sky Is The Limit’, maar vooral gekend om hun passie voor blitse bolides. “We kochten deze voor 350.000 euro. Maar meteen bood een andere liefhebber ons 430.000 euro voor de wagen,” klinkt het. En daar stopt het niet. Italiaanse meesters sleutelen bij Maserati nu al aan het nieuwste paradepaadje van hun stal en ook bij Ferrari knipoogt nu reeds een droomauto richting Zeeland.

Dé natte droom voor wie van wagens houdt. Een topsnelheid van 306 km/u, van nul naar honderd in amper 3,3 seconden en als allereerste exemplaar in de Benelux de nieuwste parel in het wagenpark van de Azimi’s. Leveringstijden voor de nieuwe Lamborgini ‘Urus Performante’ flirten met 2025, maar gisteren mochten de Iraanse zakenmannen, die in ons land bekendheid verwierven via ‘The Sky Is The Limit’, hun exemplaar oppikken in Antwerpen. “Eigenlijk is dit vooral voor mijn broer Sasan,” lacht Salar. “Hij is dol op auto’s. Voor mij is een auto eigenlijk een blik ijzer dat van A naar B rijdt. Maar mijn broer heeft er een passie voor. Ik zal je zelf meer zeggen. Ik zag net de de bestelbonnen en daaruit bleek dat we nog twee nieuwe Lamborghini’s en een nieuwe Maserati hebben besteld.” Die laatste is trouwens een juweeltje. Een Maseratti MC 20 Cielo. Een V6-motor in de koffer, 630 pk en een prijskaartje van 330.620 euro . “Het voorschot is betaald, maar we kijken er wel naar uit.”

Helemaal watertanden wordt het bij een ander bestelbon richting Italië. “We hebben ook een Ferrari Purosangue besteld”, klinkt het vanuit de wagen op weg naar skigebieden in Oslo. Zo’n wagen heeft een kostprijs van 390.000 euro.

Al rolde in afwachting van die pracht op vier wielen het Lamborghini-filiaal in Antwerpen alvast de rode loper voor het nieuwste prijsbeestje uit de stal. “We hebben die wagen in oktober 2022 besteld,” lacht Azimi.” Maar we bestelden er intussen zoveel wagens dat we er een geen V.I.P, maar een V.V.I.P-status genieten. We kochten er ook de vorige modellen en wilden ook deze heel graag.”

De ruiker die Salar bij de aankoop kreeg aangereikt, ging vlot over de schouder. “De bolide kreeg een doop met het gouden champagne-geweer. We wilden het natuurlijk graag in stijl doen. En de video van onze doop ging op TikTok intussen viraal. Maar daar is het ons niet om te doen. Eigenlijk is deze auto vooral een cadeau voor Sasan. Ik doe de administratie, hij de praktijk. Dat werkt.” En dat mag ook blijken. “Deze wagen kostte ons 350.000 euro, maar omdat het de eerste is in de Benelux en gegeerd is, kregen we inmiddels een bod van 430.000 euro. (lacht) Het is niet onze bedoeling deze te verkopen, maar toen ik de aankoopbonnen bekeek, bleek dat we er nog twee besteld hebben.”

De financiën daarvoor genereren de broers uit hun diverse ondernemingen. ‘Hotel de Elderschans’ in Aardenburg is inmiddels een certitude, ‘Hotel De commerce’ in Oostburg wacht uitbreiding en de ‘Azimi en Van Zoggel Royal Imperium Caviar’ verovert als duurste in zijn soort stilaan de wereld.

“En dat is slecht het begin!” aldus Azimi. “Wij werken heel hard en hebben nog heel wat in petto...”

LEES OOK