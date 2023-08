Broeierige kalverliefde, maar ook teder en ontroerend: tweede seizoen ‘Heartstopper’ blijkt moeilijk te weerstaan

Showbits Ingeborg duidelijk over het vijfde 'Blind Getrouwd'-huwelijk: "Als we niemand vinden, gaat de reeks niet door"

Goed nieuws voor de fans van Blind Getrouwd. Want de populaire VTM-reeks komt terug met een achtste seizoen. Opvallend is dat ook VTM GO een grote rol zal spelen in de reeks. Het verhaal van één extra koppel zal exclusief online te zien zijn. Showbits-reporter Senne belde daarom met Ingeborg en vroeg haar hoe dat precies in elkaar zit.