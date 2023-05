Britt Das, dochter van ‘Thuis’-actrice Marleen Merckx, debuteert in ‘Familie’: “Mama gaf me het ultieme duwtje in de rug”

TVBritt Das (25) moet nog afstuderen als actrice, maar heeft nu al een mooi parcours afgelegd. Twee jaar geleden stond ze met haar mama Marleen Merckx (Simonne in ‘Thuis’) op de set van ‘Wij waren daar’ en vorig jaar debuteerde ze in ‘Lisa’. Deze avond wandelt ze als Jill het studentenhuis in ‘Familie’ binnen.

Als baby figureerde Britt als de kleine Franky (later: Kaat) in ‘Thuis’, aangezien haar mama toen ook in ‘Thuis’ net bevallen was. Maar deze rol in ‘Familie’ heeft ze helemaal aan zichzelf te danken. “De makers van ‘Familie’ kenden me van mijn gastrol in ‘Lisa’ en contacteerden me voor een screentest”, klinkt het. “Wel tof, want als ze je vragen, wil dat toch zeggen dat ze vertrouwen hebben in je talent om de rol te spelen. Toen ik te horen kreeg dat de rol voor mij was, wist ik al dat ik ja zou zeggen, want dit is wat ik graag doe. Maar ik dacht toch ook aan eventuele praktische bezwaren.”

Dankbaar en blij

“Deze week speel ik de voorstelling, die mijn afstudeerproject is aan de toneelschool. Die moet dus goed zijn. De tv-opnamen en de theaterpremière zouden samenvallen en dat zou dus sowieso voor stress zorgen. Maar mijn moeder mama zei: ‘Mooie kans, niet twijfelen, dit moet je doen!’ Niet dat ik veel extra motivatie nodig had, maar zij gaf me toch het ultieme duwtje in de rug. En zo sta ik sinds februari op de set bij ‘Familie’. We zien elkaar niet als concurrenten, wel als collega’s.”

Drie rollen op drie jaar tijd: voor Britt mag dit werk tempo wel aanhouden. “Als mijn carrière zo blijft duren, dan is dat prima voor mij, want dit is alleen maar leuk”, zegt ze. “Door mijn moeder weet ik echter dat het niet makkelijk wordt en dat er elk jaar meer afgestudeerde acteurs bij komen dan dat er rollen voorhanden zijn. Vandaar dat mijn moeder me ook benadrukte dat ik vooral dankbaar en blij moest zijn met deze rol in ‘Familie’. Mijn droom? Verder te gaan op dit élan. Want dit bevalt me. In juni hoop ik af te studeren en duik ik de sector en het leven in. Ik ben benieuwd wat het wordt.”

