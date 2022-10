Britse tv-show zwaar onder vuur: publiek mag kiezen of kunst van Hitler vernietigd wordt of niet

TV Zwaar ongeluk gooide het leven van Gregory helemaal om: “Ik heb ervoor gekozen om vrij te zijn”

Gregory getuigt in ‘In mijn caravan’ over waarom hij het leven op een camping verkiest: “Huizen kunnen me gestolen worden. Ik heb al die luxe niet nodig en wil gewoon anders leven.” Aan de oorsprong van die keuze ligt een zwaar ongeval, waarbij Gregory’s slagader werd geraakt en hij drie en een halve liter bloed verloor. “Mijn zwaar accident heeft me doen beseffen dat er iets anders is in het leven. Daarom heb ik gekozen om hier op de camping te blijven en vrij te zijn”, besluit Gregory.

10:30