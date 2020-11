Britse tv-show in spookkasteel geplaagd door ... spoken: “De crew wil ‘s nachts niet meer filmen”

Normaal gezien speelt ‘I’m A Celeb’ - een soort van ‘Expeditie Robinson' met Britse beroemdheden - zich af op de stranden van Australië, maar het coronavirus gooide dit jaar roet in het eten. Daarom werd ervoor gekozen om te filmen in het Gwrych Castle in Wales, dat voor de gelegenheid werd aangekleed tot echt spookkasteel.

Helaas lijkt het kasteel die titel alle eer aan te doen. De crew weigert namelijk om ‘s nachts nog te filmen, nadat ‘schaduwachtige figuren’ werden gezien en er ‘huiveringwekkende geluiden' weerklonken. “Een paar nachten geleden dachten mensen dat ze een figuur voor een van de ramen zagen staan", klinkt het in The Sun. “Daar komt nu niemand meer." Dat beaamt ook een andere bron. “Die plek is echt angstaanjagend ‘s nachts. Verschillende crewleden zijn zo geschrokken dat ze niet meer naar het kasteel willen gaan. De belangrijkste locaties zijn goed verlicht, maar achter de schermen zijn er ook verschillende donkere plekken. Sommige geluiden zijn extreem eng. Zelfs crewleden die helemaal niet in dat soort dingen geloven, aarzelen om naar bepaalde plekken te gaan waar het materiaal wordt bewaard. Als mensen zo bang blijven, gaan de bazen hier echt iets aan moeten doen.”

Er doen al langer geruchten de ronde dat het spookt in Gwrych Castle. Zo zou de geest van Winifred Bamford Hesketh, een gravin uit de negentiende eeuw, er ronddwalen. Ze overleed in 1924 - ze was toen 64 - aan hartfalen. Haar echtgenoot deed daarna alle moeite van de wereld om de gedachte aan haar uit te wissen. Daarom zou een verbitterde Winifred nog steeds door Gwrych dwalen, klinkt het volgens de legende. Mark Baker, de voorzitter van het Gwrych Castle Preservation Trust, zegt over de zaak: “De gravin is de afgelopen jaren regelmatig gezien. Het is zo’n sfeervolle plek, zeker ‘s nachts. Het is zo prikkelend dat het de zintuigen prikkelt. En als je verbeelding groot genoeg is, stap je zo het verleden binnen."