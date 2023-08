Britse talkshowhost Sir Michael Parkinson (88) overleden: “Hij interviewde de grootste sterren”

“Na een korte ziekte is Sir Michael Parkinson afgelopen nacht vredig gestorven, in het bijzijn van zijn familie”, zo staat in het overlijdenbericht dat verspreid werd. De familie vraagt privacy en tijd om te kunnen rouwen.

BBC-directeur-generaal Tim Davie beschrijft Sir Michael als “echt uniek in zijn soort, een ongelooflijke omroeper en journalist die enorm gemist zal worden”. “Michael was de koning van de talkshows en hij legde de lat voor het format voor alle presentatoren en shows die volgden,” klinkt het. “Hij interviewde de grootste sterren van de twintigste eeuw en deed dat op een manier die het publiek betoverde. Michael was niet alleen briljant in het stellen van vragen, hij was ook een geweldige luisteraar.”

Volledig scherm Michael Parkinson (in het midden) met onder meer Dame Edna en Geri Halliwell van The Spice Girls © BBC ammb

De eerste Parkinson-show werd in 1971 uitgezonden op de BBC, met de Amerikaanse jazzzangeres Marion Montgomery als zijn eerste gast. De show liep aanvankelijk 11 jaar. Sir Michael combineerde een vaderlijke stijl met een journalistieke achtergrond. Hij keerde in 1998 terug naar de BBC en hervatte zijn show. Hij maakte ook een overstap naar de zender ITV. Sir Michael schatte dat hij in totaal meer dan 2.000 gasten heeft geïnterviewd.

In 2007 ging hij met pensioen. Een jaar later werd Parkinson geridderd.

In 2013 werd bij hem prostaatkanker vastgesteld, maar hij overwon de ziekte.

