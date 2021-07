Britse deelnemer aan ‘Big Brother VIP Australië’ het land uitgezet na quarantaine-rel

Hopkins was speciaal naar Australië gereisd om deel te nemen aan het reality-tv-programma ‘Big Brother VIP’. Ze zat in een verplichte hotelquarantaine van 14 dagen in Sydney voordat de opnames zouden beginnen.

Haar komst naar Australië bracht al de nodige verontwaardiging teweeg, nadat de regering vorige week het aantal Australische staatsburgers en permanente inwoners dat naar huis mag terugkeren, halveerde tot 3.000 per week, in een poging het besmettingsrisico op Covid-19 te verkleinen. Ruim 34.000 Australiërs die naar huis willen, zijn gestrand in het buitenland.

De twee grootste steden van Australië, Sydney en Melbourne, zijn afgesloten om een ​​uitbraak van het coronavirus in te dammen, veroorzaakt door de besmettelijke deltavariant.

Minister van Binnenlandse Zaken Karen Andrews zei dat Hopkins zou worden uitgezet nadat ze op Instagram had opgeschept over haar voornemen om de quarantaineregels te overtreden. “Het is afschuwelijk dat dit individu zich op deze manier heeft opgesteld en ze zal moeten vertrekken’” zei Andrews tegen de Australian Broadcasting Corp. “We zullen haar het land uitzetten zodra we dat kunnen regelen.”

Hoax

Hopkins, die ook bekendheid verwierf vanwege haar anti-moslim opmerkingen, noemde de lockdowns vanwege de coronacrisis de ‘grootste hoax in de menselijke geschiedenis’. In een inmiddels verwijderde Instagramvideo vanuit haar hotelkamer zei ze dat ze van plan was het hotelpersoneel dat maaltijden aan haar deur bracht, bang te maken door hen naakt en zonder mondmasker te confronteren.

Mensen in quarantaine mogen de deuren van hun hotelkamer niet openen tot 30 seconden nadat hun maaltijden zijn bezorgd en moeten mondmaskers dragen als hun hoteldeur open is. Andrews beschreef de opmerkingen van Hopkins als beschamend. “Het is een klap in het gezicht voor al die Australiërs die momenteel in een lockdown zitten en het is absoluut onaanvaardbaar gedrag.”

Seven Network en Endemol Shine Australia, het productiebedrijf achter het programma Big Brother VIP waarin Hopkins zou verschijnen, zeiden zondag dat haar contract is opgezegd. “Seven en Endemol Shine veroordelen haar onverantwoordelijke en roekeloze opmerkingen in hotelquarantaine ten zeerste”, aldus de bedrijven in een gezamenlijke verklaring.

