Britse ‘Dancing on Ice’ loopt fout: deelneemster ziet licht uitgaan en smakt tegen de piste

TVDe Britse Myleene Klass (42) - zangeres, presentatrice, model en een bekendheid in het UK - zal zich haar deelname aan het nieuwe seizoen van ‘Dancing on Ice’ nog lang (aan den lijve) kunnen herinneren. Tijdens de repetities voor de show, die nu zondag wordt uitgezonden, kwam ze namelijk zwaar ten val op het ijs, nadat ze plots het bewustzijn verloor tijdens de oefeningen.

Op beelden - die tijdens de repetitie werden gemaakt en zondag ook aan bod zullen komen op tv - is te zien hoe de deelneemster een lange sierlijke draai probeert te maken, waarna ze plots hard tegen de vlakte gaat. Tijdens het trainen verloor Myleene heel even het bewustzijn door de inspanning, waarna ze op het ijs erg hard terechtkwam op haar hoofd. “Er zijn heel veel dingen die ik nog al doende moet leren, maar ik realiseerde me niet dat je kan flauwvallen, wanneer je ‘spins’ doet en dus heel duizelig kan worden”, reageert ze nu in Britse media. “We waren aan het ronddraaien, en het volgende dat op de beelden te zien is, is m’n gestoten hoofd. Het was een heel raar gevoel.”

De Britse zangeres heeft het filmpje van het incident inmiddels zelf op Instagram gedeeld. “Dit gebeurt er als ‘Dancing on Ice’ verkeerd loopt”, schreef ze bij de beelden. Er liepen meteen veel reacties binnen van andere ‘Dancing on Ice’-deelnemers: van “Ouch” en “Hopelijk snel weer beter”, tot “Geweldige camera-actie. Al ben ik zo blij dat jullie allebei in orde zijn.”

Myleene heeft trouwens nog meer lichamelijke blessures om mee af te rekenen, want onlangs liet ze weten dat ze tijdens de trainingen haar beide knieën - een gescheurde meniscus links én rechts - had verwond. “Ik schaam me gewoon voor mijn blessure, want het is geen erg sexy aandoening”, zei ze toen. “Ik voel me als een oma. Het is erg pijnlijk, maar niet erg sexy als je zegt dat je geen knieën meer hebt.” Ook die blessure liep de Britse op tijdens de repetities: “Het is geen gemakkelijke prestatie om te leveren, dat is het echt niet.”

