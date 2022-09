Brilloze Philippe Geubels debuteert in ‘Hotel Romantiek’: “Ik had praktische problemen: op of af tijdens de seks?”

TV Na 'De Verraders' is Jamie-Lee Six haar strijdlust nog niet kwijt: "Ook in 'Het Jachtsei­zoen' kan ik niet tegen mijn verlies"

Twee BV’s samen op de vlucht. Vier uur lang moeten ze uit de klauwen van drie ‘jagers’ zien te blijven. Een eenvoudig concept voor spannende televisie in het nieuwe VTM-programma ‘Het Jachtseizoen’. Showbits kan tijdens de opnames spreken met de drie jagers: Laura Tesoro, Jamie-Lee Six en Maarten Cop. Cop speelt Jelle in ‘Familie’. Na Aaron Blommaert put de zender dus opnieuw uit de talentenvijver van hun dagelijkse soap. Jamie-Lee Six bewees eerder al in ‘De Verraders’ dat ze niet vies is van een vuil spelletje. Dus dat belooft. En Laura Tesoro is al jaren fan van de Nederlandse versie van het programma. “Daar is het een groot succes, wij hopen hier op hetzelfde”, aldus Laura. Bekijk de eerste beelden in een nieuwe Showbits.

1 september