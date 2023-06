‘Bridgerton’, ‘Stranger Things’ én ‘Avatar: The Last Airbender’: Netflix pakt uit met nieuwtjes en clips tijdens Tudum

TV Felbespro­ken Björn uit ‘Million Dollar Island’ over ‘eiergate’: “Ik leek rustig maar vanbinnen was ik aan het koken”

Eén ding is zeker: het was alweer een bewogen aflevering van ‘Million Dollar Island’. Het opvallendste vertrek deze week is misschien wel dat van Björn en die moet nog wat kwijt over ‘eiergate’. “Ik heb op het werk via een coach geleerd om de kalmte te bewaren”, zegt hij.