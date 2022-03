‘Bridgerton’-ster bevestigt terugkeer in seizoen drie: “Nog maar net begonnen”

“We hebben een geweldige showrunner voor seizoen drie", vertelt Ashley in het interview. “In het tweede seizoen was er veel geduw en getrek tussen Kate en Anthony, complicaties met de familie, maar uiteindelijk vinden ze elkaar tegen het einde. Ik denk dat alles nu pas begint”, zegt de actrice. “Ik zou Kate graag wat meer zien loslaten en meer zwemmen in die cirkel van liefde. Ik denk dat ze het allebei verdienen.”

Al was ‘Bridgerton’ niet altijd alleen maar rozengeur en maneschijn voor de actrice. Eerder deze maand vertelde ze in een interview met ‘Glamour UK’ over de jurken die ze moest dragen en wat daar allemaal bij komt kijken: “Ik had veel pijn met het korset. Ik denk dat ik op een gegeven moment iets heb gescheurd”, vertelde ze. “Ik realiseerde me dat als je het korset draagt, je gewoon niet eet.” Ashley legde uit dat het dragen van het korset haar lichaam “veranderde”: “Ik had heel even een kleinere taille”, zei ze. “Maar zodra je het even niet meer draagt, is je lichaam weer zoals het was.”