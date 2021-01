‘Bridgerton’-actrice Phoebe Dynevor: “Toen ik samen met mijn grootouders keek, spoelde ik alle seksscènes door”

Actrice Phoebe Dynevor is nog maar 25 jaar oud, maar toch wist ze al een van de hoofdrollen te strikken in de nieuwe Netflixserie ‘Bridgerton’. Haar familie kan dan ook niet anders dan trots zijn op haar en ze hebben dan ook samen naar alle afleveringen van de reeks gekeken. Niet meer dan normaal zou je zo denken, maar Phoebe zelf heeft er een dubbel gevoel bij. Zo speelt ze in de serie namelijk mee in een aantal seksscènes. Iets wat je niet meteen samen met je grootouders wil bekijken, dus. In een interview met BBC Radio vertelt ze er wat meer over. “Ik zat in de zetel met de afstandsbediening in mijn handen en spoelde alles heel snel door. Het is mij nog redelijk goed gelukt”, klinkt het in het gesprek.