‘Bridgerton’-acteur Regé-Jean Page zou het niet erg vinden als zijn rol hercast wordt

De acteur hecht maar weinig waarde aan zijn rol als Simon Basset, de hertog van Hastings in ‘Bridgerton’. Als Variety hem vraagt of hij het erg zou vinden als zijn rol door iemand anders werd vertolkt, is de acteur duidelijk. “De productie is vrij om te doen wat ze willen.” Het zou niet de eerste keer zijn dat een andere acteur of actrice een rol overneemt in ‘Bridgerton’. Zo zal Hannah Dodd de rol van Francesca Bridgerton overnemen van Ruby Stokes in het derde seizoen.