Brecht uit 'Blind Getrouwd' over zijn huwelijk: "Het viel ons ook op hoe handtastelijk wij meteen waren”

Ze zorgden voor een krop in de keel. De ene een jongen die heel zijn schoolperiode gepest werd en “zijn verdriet opat met boterhammen met Nutella”. De ander vernoemd naar een Poolse voetballer en die zijn machovader er maar moeilijk van kon overtuigen dat verliefd worden op mannen ook oké is.

Toen ze elkaar voor het eerst zagen, sloeg de bliksem in. Blinkende ogen, innige knuffels, nerveus gelach, zelfs instant tranen van emotie. Het moet van Candice en Marijn (seizoen 6) geleden zijn dat twee kandidaten vanaf de eerste seconde zo dolenthousiast waren over elkaar. “Dziubi en ik waren inderdaad heel ontroerd”, blikt Brecht terug op die zomerse dag in juni. “Van Dziubi’s traan smelt je toch weg? Iemand met zo veel ambitie, die zo in sync is met zijn emoties... Daar kan iedereen van leren, denk ik.”

Niet plooien

Nerveus gegiechel, knuffels en subtiele aanrakingen volgden in de tuin van de Gentse Sint-Pietersabdij. Want ook qua uiterlijk was er meteen een klik. “Gene misse”, beoordeelde Brecht meteen. Exact wat Dziubi voelde. “Hij is guitig en fysiek helemaal mijn type”, besloot hij. “Toen we de aflevering bekeken, viel het meteen op hoe vaak we knuffelden”, lacht Brecht. “We waren handtastelijk, maar dat is ook normaal. Op dat moment word je match voor het eerst tastbaar. Elkaar knuffelen geeft vertrouwen en daar hadden we nood aan, dus waarom niet?”

En dan was er nog het kostuum van beide heren. Dat was namelijk — donkergroen, bruine bretellen, bruine schoenen, vlinderdasje — nét hetzelfde. “What the actual f*ck”, gierde leerkracht biologie en Engels Brecht het uit over hun identieke keuze. “Ma jong, gij ziet er zó goed uit!” Beiden kozen hun pak in de Gentse modezaak Lost in Pablos. “We konden kiezen waar we ons kostuum zouden kopen”, legt Brecht uit. “En we kozen allebei dezelfde winkel. We wisten het niet van elkaar, maar de productie wist wel dat we ook nog eens beiden een groen kostuum hadden gekozen. We wilden allebei absoluut aan onze keuze vasthouden en niet plooien. Ik vind het net tof dat we hetzelfde aanhadden.”

Huwelijksreis

Straks vieren Brecht en Dziubi met de drie andere koppels gezamenlijk hun trouwfeest én vertrekken ze samen op huwelijksreis. Een van die koppels kennen we al, gisteren stapten ook Florence en Jiri in het huwelijksbootje. Zij een knappe spoedverpleegkundige uit Hoboken die haar eigen huis verbouwde, hij een ‘zwaantje’ uit Malle dat van reizen houdt. Volgende week schuiven — in willekeurige volgorde — spoedverpleegkundige Christiaan (28) uit Geel, kleuterjuf Jana (29) uit Lokeren, fields sales manager Joren (36) uit Lennik en koffiebar-uitbaatster Lien (30) uit Aarschot een ring over elkaars vinger.

