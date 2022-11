Brecht en Dziubi uit ‘Blind getrouwd’ zeggen opnieuw ja tegen elkaar: “Over samenwonen hebben we het nog niet gehad”

TVEen grote verrassing is het niet dat Brecht De Geyter (27) en Dziubi Steenbergen (29) tijdens het beslissingsmoment in ‘Blind getrouwd’ voluit voor elkaar hebben gekozen. Vanaf dag één zaten de twee op een roze wolk. Al kende het koppel ook enkele discussies en heftige momenten. “We zijn ons ervan bewust dat we nog een heel parcours moeten afleggen”, klink het in ‘Story’. Een eerlijk gesprek over hun band met de andere koppels, de evolutie naar intimiteit en één van de grootste pijnpunten in hun relatie. “Als de liefde groot genoeg is, zullen we dat obstakel wel overwinnen.”