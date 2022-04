‘Breaking Bad’-hoofdpersonages Bryan Cranston en Aaron Paul te zien in finale seizoen van 'Better Call Saul'

"Ik wil niets spoilen voor het publiek, maar de eerste vraag die we bij het begin van de serie kregen was: gaan we Walt en Jesse erin zien? In plaats van de vraag uit de weg te gaan zal ik daar nu ja op antwoorden", zei Gould zaterdag tijdens een Better Call Saul-evenement van vakblad Variety. Op welk moment Cranston en Paul opduiken in het zesde seizoen en hoe groot hun bijdrage is, wil de schrijver en regisseur niet zeggen. "Dat moet je zelf maar ontdekken.” Hoofdrolspeler Bob Odenkirk vertelde eerder al aan Variety dat hij vindt dat er in de zesde reeks, die vanaf 18 april te zien is, meer dan ooit een link is met ‘Breaking Bad’. "En ik denk dat het verrassend en cool gaat zijn."