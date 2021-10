Brandbom zorgt voor paniek in ‘Thuis’: noodlot blijft Frank en Simonne achtervolgen

Voorlopig is het nog raden naar het motief van de dader of daders, want die kwamen niet herkenbaar in beeld. De kijker zag enkel hoe een molotovcocktail naar binnen werd gegooid en hoe het café meteen in de fik stond. Vlak daarvoor had de nieuwe barkeeper Ilias (Bram Spooren) wel nog twee amokmakers aan de deur gezet. Wilden zij zich op deze manier wreken of zit er meer achter deze aanslag? De vlammen verspreidden zich in elk geval razendsnel. Dé vraag voor de aflevering van deze avond is dan ook of er tijdig alarm kan worden geslagen. Frank en Simonne worden zo voor de tweede keer geconfronteerd met een brand. Vorig jaar op kerstdag brandde hun woning ook al eens af na een gezellig kerstfeestje. Het koppel kon zich toen tijdig in veiligheid brengen, maar de schade was enorm. De brand werd toen veroorzaakt door een defect in de elektriciteitskast. Aangezien Frank die zelf had hersteld, wilde de verzekering niks uitbetalen. Frank en Simonne moesten toen noodgedwongen verhuizen en belandden uiteindelijk op de lege flat boven Bar Madam. Maar het noodlot blijft hen achtervolgen. Komen ze er nu ook met de schrik vanaf?