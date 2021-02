Wendy Van Wanten en haar ‘Franske’ geven tips aan ‘Bachelorette’ Elke Clijsters: “Sommigen waren al verliefd op Wendy voor ze toekwamen”

“Elke dag moet ik mezelf nog een keer knijpen om te realiseren dat dat echt gebeurd is. In juni is het al vijftien jaar geleden.” Wendy en Frans doorzwommen even wilde watertjes, maar beseffen sinds de corona-pandemie eens zo goed dat ze bij elkaar horen. Frans behoorde destijds tot de laatste drie kandidaten waar Wendy tussen zou kiezen en uiteindelijk sloeg de vonk écht over op reis in Griekenland. “Voor mij waren de doorslaggevende factoren zijn humor en zijn eigen karakter. Je kan natuurlijk nog niet experimenteren op seksueel vlak, dus daarop kan je niet oordelen (lacht), maar we voelden ons wel geborgen bij elkaar.”