RECENSIE. ‘Into the Night 2’: “De race tegen een fatale zonnesteek blijft ook dit seizoen even spannend als lachwekkend”

TV‘Into the Night’, de scifi-reeks die officieel bekend staat als de eerste Belgische Netflix Original, wist vorig jaar genoeg fans achter zich te scharen om een vervolg af te dwingen. De zon is nog steeds een koelbloedige killer en een handvol vliegtuigpassagiers is nog steeds op zoek naar een manier om de dodelijke straling te overleven. Of seizoen twee genoeg vermakend materiaal heeft om aan boord te blijven? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

Wanneer we denken aan Belgische exploten die tijdens de lockdowns internationaal momentum hebben gegenereerd, dan denken we onder meer aan Bart De Wever die zonder broek een Skype-interview aanving, de van de pot gerukte door-de-tuin-naar-het-toilet-regel waarmee tot in Amerika werd gelachen en ‘Into the Night’, een apocalyptische scifi-thriller over een groep internationale vliegtuigpassagiers die een moordzuchtige zon ontvluchten en waarbij gebrekkige dialogen en platitudes in elkaars gezicht schreeuwen de hoofdmoot uitmaken.

Het mag dan wel officieel de eerste Belgische serie zijn die door Netflix geproduceerd werd, het verhaal an sich werd geïnspireerd door een Poolse roman. De reeks vliegt er meteen in wanneer een NAVO-officier op een nachtvlucht van Brussel naar Moskou belandt en hij de piloot beveelt een andere route te nemen, weg van de zonsopgang. Terwijl de passagiers aanvankelijk opstandig en vol ongeloof tegenover het nieuws staan dat vitamine D plots voor ‘dood’ staat en er geen zonnefactor hoog genoeg is om daar iets aan te veranderen, moeten ze stilaan ook wennen aan het idee dat ze de enigen zijn met kans op overleven. Zolang ze in de nacht blijven, natuurlijk.

In het eerste seizoen leverde dit onwaarschijnlijke verhaal behoorlijk spannende -en bij momenten ook lamentabele- televisie op. Dat een vliegtuig sneller vliegen kon dan de aarde roteert, moest u er voor lief bijnemen. Inclusief andere toevalligheden en onregelmatigheden die kant noch wal raakten. Maar het uitgangspunt van een race op leven en dood was wel voldoende om het gaspedaal van ons binge-gedrag door de plankenvloer te drukken en voorts niet te veel achterom te kijken.

Aan het einde van seizoen één bereikten de passagiers een bunker in Bulgarije waar ze met een handvol militairen samensmolten. Bij de start van seizoen twee zit de groep al negen dagen ondergronds. Sylvie heeft zich een G.I. Jane-coupe aangemeten en heeft nog steeds de leiding over de passagiers van de vlucht. Ze worstelt niet alleen met schuldgevoelens omdat ze de NAVO-officier, die zich intussen had ontpopt tot antagonist, liet verpieteren in de zon, maar ook neemt de angst toe dat de andere soldaten erachter zullen komen dat zij één van hun mannen heeft gelyncht om het hachje van de groep te redden. Zeker nu ze allemaal afhankelijk zijn van de goodwill van de militairen in de bunker én van hun rantsoen. Wanneer de voorraad echter door een onhandig voorval halveert, moeten ze in zeven haasten naar een loods in Noorwegen om hun verdere overleving te garanderen. En de race tegen de klok -en tegen de fatale zonnesteek- is daarmee weer volop ingezet.

De succesformule van het eerste seizoen van ’Into the Night’ werd in dit tweede seizoen volledig intact gehouden, lees: klakkeloos gekopieerd. En dat is goed nieuws. Het slechte nieuws is dat u daar even op moet wachten. Doordat de groep vastzit in een bunker, valt het extra op dat deze reeks alleen maar tempo kan maken wanneer de cast in beweging blijft. Bij voorkeur ergens in de lucht in een vliegtuig dat tegen z’n oliereserves aanzit of met een sputterende motor sukkelt. Al zijn de makers er niet te beroerd voor om eerst enkele personages die het verhaal niet langer dienen op te offeren alvorens dat tandje hoger te schakelen. Met de spanning keren ook andere vertrouwde elementen terug, die deze reeks zo ‘uniek’ maken. Qua dialogen wordt uw intelligentie bijvoorbeeld weer mateloos onderschat en lijdt de serie nog steeds aan hetzelfde ziektebeeld van overacting. Een zin als “Kom op, tijd om te mensheid te redden”, kan niet anders dan op de lachspieren werken, zeker wanneer het in een bric-à-brac Engels wordt uitgekraamd. Al vormt de mengelmoes aan talen over het algemeen wel een troef in deze reeks. Doordat we gevangen zitten in een multiculturele microkosmos waar Frans, Vlaams, Engels en tig andere talen door elkaar worden gesproken, blijft men nu eenmaal trouw aan het feit dat de vlucht uit een internationale luchthaven vertrok en dat deze mensen tegen wil en dank en tegenstrijdige culturen in met elkaar opgescheept zitten en dat zoiets gegarandeerd voor spanningen zorgt.

‘Into the Night’ is een reeks waar we niet genoeg modder naar kunnen gooien, maar waar we evenmin genoeg van kunnen krijgen. Doordat we momenteel, net zoals de personages, met behoorlijk apocalyptische toestanden te maken hebben, maar we tenminste niet in een situatie zitten waar we niet meer van de zon kunnen genieten, geeft de reeks -op een bizarre manier- ook troost. Of om wat goeie ouwe ‘Temptation Island’-wijsheid te parafraseren: de beste manier om over een ramp te geraken, is om eens goed door een andere ramp te worden platgewalst, om die eerste op slag te vergeten. In dat geval: de nacht in, allen! De vlucht naar voren is immer de beste kans op overleving.

Streamen of skippen? Brein op vliegtuigmodus en streamen. Uniek verhaal met serieus wat tekortkomingen, maar desalniettemin spannend en -al dan niet zo bedoeld- grappig. Onze score 6/10 ‘Into the Night 2' is integraal te bekijken op Netflix.

LEES OOK