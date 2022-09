RECENSIE. ‘Andor’: “Geen Jedi, geen lichtzwaarden en toch onmiskenbaar ‘Star Wars’”

TV Joke Emmers toont haar talenten en een ongemakke­lijk momentje in de jury: dit was ‘De allerslim­ste mens’

Of Maaike Cafmeyer ook even wilde uitweiden over het fenomeen ‘verliefd worden via sociale media’, vroeg medejurylid Rik Verheye. De actrice, één van de rechtstreeks betrokkenen in de affaire-De Pauw, bedankte vriendelijk. Verheye drong eerst nog even aan tot zijn spreekwoordelijke frank viel. Een moeilijk, ongemakkelijk momentje bij aanvang van de derde week van ‘De allerslimste mens’.

