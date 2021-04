REALITYCHECK. Veel drama bij ‘Love Island’ en pikante onthullingen van ‘Temptation’-Roger

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Trouble in paradise

Volledig scherm Stenn en Rowèna tijdens hun deelname aan 'Love Island'. © VIER

Vorige week kon je in onze allereerste realitycheck nog lezen dat ‘Love Island’-beauties Kelly van der Minne en Rowéna Verhaasdonk actief zijn op OnlyFans ‘om hun ongebruikte lingeriefoto’s te kunnen delen’. Nobel, maar toch schoppen de dames ermee tegen enkele schenen. Zo liet Stenn - de jongen waar Rowèna tijdens ‘Love Island’ een relatie mee begon en waar ze uiteindelijk zo’n jaar lang een koppel mee vormde - van zich horen. Hij is het blijkbaar beu dat Rowèna hun afgesprongen relatie te pas en te onpas gebruikt om zichzelf in de kijker te werken. “Bijna dertig jaar en nog altijd zo kinderachtig. Maar ik doe mee, ik ben het beu”, aldus Stenn. “Jij blijft over mij praten, ik nog nooit over u. Nergens, aandachtszoekertjes.” Om even later af te ronden met: “Zwijg a.u.b. over mij. Ik wil niet geassocieerd worden met pornosterren.” Auwtsch.

Volledig scherm Love Island - Stenn laat zich uit over z'n ex Rowèna © RV

Volledig scherm Love Island - Stenn laat zich uit over z'n ex Rowèna © RV

Trouble in paradise, part two

Volledig scherm Love Island - Melany versus Kelly & Matthy © RV

Wie dacht dat de ‘Love Island’-ellende hiermee afgelopen was, komt echter bedrogen uit. Nadat Stenn z’n duit in het zakje deed, liet niet veel later ook ex-deelneemster Melany van zich horen. Voor wie het nu helemaal in Keulen hoort donderden, frissen we graag nog even het geheugen op: toen Melany haar intrede maakte in de ‘Love Island’-villa, duurde het niet lang voor ze een koppel vormde met Matthy. Melany werd verliefd, en hoopte na haar exit dat ze haar ontluikende romance met de Nederlandse dj - die wel mocht blijven - na zijn vertrek kon verder zetten.

Helaas: Melany was nog maar net weg, of Kelly van der Minne deed haar intrede én snoepte Matthy van Melany af. Alsof het nog niet pijnlijk genoeg was voor Melany dat ze voortdurend geconfronteerd werd met ‘Matthy de tweezak’, lekte even later ook uit dat ze in het verleden - lees: voor ‘Love Island’ - zelfs bevriend was met Kelly.

Niemand die dus echt verrast was dat ook Melany een mening had over de carrièreswitch van Kelly. “De waarheid komt altijd boven #nietvanhetzelfdeniveau”, klonk het op Instagram Stories. Nog meer auwtsch.

Volledig scherm Love Island - Melany hint naar Kelly © RV

De nieuwe look van Jowi

Volledig scherm 'Big Brother 2021' - Jowi © SBS

We leerden student Jowi - die acht jaar geleden naar Nederland verhuisde om er te studeren, maar opgroeide op Curaçao - kennen met bovenstaand kapsel in ‘Big Brother’. Na z’n zelfgekozen exit vond de jongeman duidelijk tijd om creatief aan de slag te gaan met z’n coiffure. Staat hem net zo goed, toch?

Klein (on)gelukje

Volledig scherm Tweelingzussen Sharon & Esmee Ipema uit 'Ex on the Beach: Double Dutch' © /

Sharon en Esmee Ipema waren in een ver realityverleden als de ‘terror twins’ de smaakmakers van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en ‘Double Trouble’ op MTV. Sinds enkele jaren lijken de Nederlandse uithangborden voor plastische chirurgie echter vooral actief op Instagram. Het is ook meteen daar dat Sharon - de dame die ons met ‘mirror egg’ de enige correcte vertaling voor spiegelei schonk - aankondigde dat ze zwanger is. “God has blessed me with a beautiful baby on the way”, schrijft ze daar. Kan er iemand ons ‘Sheun’ even uitleggen dat de meeste mensen toch iets vrolijker kijken als ze gezegend zijn?

It’s a girl

Niet alleen Sharon heeft babynieuws, een tijdje terug maakte ook Julie, een andere ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelneemster, bekend dat ze zwanger is. Tattoo-artieste Julie - die een tijdlang in de shop van Fabrizio werkte - verklapte nu dat ze een meisje verwacht. “It’s a girl! We zijn in verwachting van een klein prinsesje! We are really excited. Papa en mama houden al zoveel van jou lieve schat”, aldus Julie op Instagram.

Saillant detail: de papa van haar kindje is Hagenees Vince, met wie Julie een dik jaar geleden een relatie begon. Hij is dan weer een van de beste vrienden van Levi, op wie Julie een serieuze crush kreeg tijdens het laatste seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Nu ja, het blijft in de familie zeker?

Toch niet zo braaf

Volledig scherm Temptation Island - Het Vlaamse koppel Laura (21) en Roger (23) © RV

Ze gingen de geschiedenisboeken in als het saaiste koppel dat ooit meedeed aan ‘Temptation Island’, maar inmiddels blijkt de relatie van Roger Osei Bonssu en Laura Moenaert - die na elfendertig break-ups sinds vorig jaar weer bij elkaar zijn - een stuk pittiger te zijn. Dat liet de broer van Sugar Jackson weten tijdens een vragenrondje op Instagram Stories. Daar kreeg Roger de vraag of het stel een trio zou zien zitten.

“Op dit moment hebben wij allebei zoiets van: ‘Waarom niet?’ We zijn zes jaar samen. Dan heb je een mentaliteit van ‘living young, wild and free’. Alles een keer meegemaakt hebben”, aldus Roger. “Wel nooit met mannen.” Bij deze is het eerste koppel voor een volgende seizoen van ‘Free Love Paradise’ ook gekend!

Volledig scherm Temptation Island - Het potentiële trio van Roger en Laura © RV

No Tea, No Shade

Afronden doen we tenslotte met een opmerkelijk verhaal uit het Verenigd Koninkrijk. Daar kreeg Crystal, een van de queens uit ‘RuPaul’s Drag Race UK’ het aan de stok met acteur/activist Laurence Fox. De ruzie begon na een reeks tweets uit 2020, waarin Fox de dragqueen ervan beschuldigde een pedofiel te zijn. Ongegronde claims en Fox verwijderde niet veel later z’n tweet. Niet omdat hij spijt had, maar wel omdat hij de vele boze reacties beu was. Al was dat voor Crystal - logisch ook - niet genoeg. Enkele maanden geleden liet ze al weten dat ze van plan was om een rechtszaak aan te spannen. “Ik ben genoeg gepest als kind, als volwassene tolereer ik dat niet langer”, schreef ze in een eerdere instagrampost. Ondertussen heeft de dragqueen - die zesde werd in het eerste seizoen van ‘Drag Race UK’ - de daad bij het woord gevoegd. Op Crystal haar tenen trappen? You better ‘Yabba-dabba-don’t’!

