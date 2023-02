Onze redacteur speurt naar identiteit ‘The Masked Singer’-kandidaten: “Danira maakte tijdens de ‘Kastaars!’ heel duidelijk dat ze kan zingen én dansen”

Royalty Meghan Markle “overstuur en overwel­digd” door negatieve aandacht in ‘South Park’

Meghan Markle (41), echtgenote van de Britse prins Harry (38), is volgens insiders erg overstuur na het zien van de meest recente aflevering van het satirische programma ‘South Park’. In de comedyshow, die wereldwijd erg populair is, worden zij en haar man nogal negatief afgebeeld. “Meghan is er niet goed van”, klinkt het.