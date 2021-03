Kandidate Nikki geeft in ‘Uit De Kleren’ een redelijk speciaal compliment aan haar date Quincy

Nog voor ze elkaar een compliment gegeven hebben, geven Quincy en Nikki toe dat complimenteren niet meteen hun beste eigenschap is. Al doet de trotse mama uit Boechout toch een verdienstelijke poging, wanneer ze van de makers van ‘Uit De Kleren’ de opdracht krijgt om een eigenschap van haar date in de verf te zetten. “Ik ben er echt niet goed in, maar ik kan wel zeggen dat je schattige oortjes hebt”, vertelt Nikki. Of haar woorden ook het gewenste effect zullen hebben op deelnemer Quincy valt nog even af te wachten.