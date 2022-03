Jan Alexander wil in voetsporen treden van zus Katarina bij ‘The Voice Kids’: “Kendrick Lamar mag mij altijd bellen voor een collab”

Ex-deelnemer ‘Temptation Island’ gearres­teerd voor gigantisch drugslab

Gianni van der B. (29), een Nederlandse ex-deelnemer van ‘Temptation Island’, is een van de hoofdverdachten in het onderzoek naar het grootste crystal meth-lab ooit in Nederland. Dat schrijft 1Limburg, een nieuwsportaal voor Nederlands Limburg. Het drugslab werd ontdekt in juli 2021. Gianni van der B. zou vorige week gearresteerd zijn, nadat hij terugkeerde van een vakantie in Dubai.

22 maart