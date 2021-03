Het aftellen kan beginnen: Netflix lanceert teaser voor het tweede deel van ‘Lupin’

De serie ‘Lupin’, die gebaseerd is op de boeken van Maurice LeBlanc, vertelt het verhaal van Assane Diop (gespeeld door Omar Sy). De vader van Assane wordt in de serie valselijk beschuldigd van diefstal van een dure ketting. Hij zou het juweel gestolen hebben van zijn rijke en machtige baas Hubert Pellegrini, maar eigenlijk werd hij nietsvermoedend in de val gelokt. Vervolgens hangt hij zichzelf uit schaamte op in zijn gevangeniscel. Assane, die nog maar een tiener was toen zijn vader stierf, is enkele jaren later uit op wraak.