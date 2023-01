Gigantische mural op de Antwerpse Meir onthult nieuwe ‘Masked Singer’: Kosmos

Met Kosmos erbij zijn nu al acht van de veertien pakken bekend die het nieuwe seizoen van ‘The Masked Singer’ zullen kleuren. Deze veertien worden voor het eerst opgedeeld in twee groepen van zeven, die week om week zullen optreden. Elke week moet een andere groep dus afscheid nemen van één Masked Singer, die onherroepelijk ontmaskerd wordt. De acht Masked Singers die na zes shows nog in de running zijn komen nadien samen in de grote samensmelting: The Big Bang. Vanaf dan gaat het in één rechte lijn richting finale.

KOSMOS

Kosmos is alwetend, er is niets dat aan haar alziend oog ontsnapt. Ze heeft natuurlijk recht van spreken, want ze ontstond 13 miljard jaar geleden. Maar ondanks haar hoge leeftijd ziet ze eruit om door een ringetje te halen. Kosmos is helemaal in balans, ze straalt rust en kalmte uit. Ze is op aarde met een missie: iedereen gelukkig maken. Ze wil alle mensen overtuigen van ‘the bigger picture’. Kosmos zorgt voor ons! Want leven in harmonie is het hoogste goed. Yoga en mediteren kunnen hier zeker bij helpen. Ze heeft wel een klein kantje: zo is ze snel geïrriteerd, zeker wanneer er een telefoon rinkelt of mensen haar uit balans brengen.