Even waren de tranen sterker dan hun glimlach: Christoff en Lindsay emotioneel in ‘Mijn beste kerst ooit’

TV K3’tjes Hanne, Marthe en Julia krijgen voor even een nieuwe haarkleur

Even iconisch als hun vele hits, zijn de haarkleuren van de K3’tjes. Maar in de tweede aflevering van ‘K3, één jaar later’ ondergaan Hanne, Marthe en Julia een heuse metamorfose. Ze meten zich een nieuwe haarkleur aan en draaien de rollen van ‘de blonde’, ‘de zwarte’ en ‘de rosse’ volledig om. Voor even dan toch, want de drie meisjes willen incognito een bezoekje aan de kermis brengen. Al was dat moeilijker dan gedacht. “We hebben geëxperimenteerd om ervoor te zorgen dat het nog een beetje geloofwaardig zou zijn”, lacht Julia.

10 december