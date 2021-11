Een onthoofde stripteaseact, een knotsgekke tango en een golden buzzer in derde studioshow van ‘Belgium’s Got Talent

TV Een tipsy Dina en Andy als 85-jarige: dit waren de leukste fragmenten uit ‘Ze Zeggen Dat’

Dina Tersago en Andy Peelman gooiden weer lijf en leden in de strijd om de hardnekkigste beweringen en theorieën te ontkrachten of net te bevestigen. In de aflevering van vanavond zochten ze onder meer antwoord op de volgende vragen. Spreken we beter Frans als we tipsy zijn? Houden we te weinig rekening met ouderen? En zorgt een vrouw aan het stuur voor bloed aan de muur? Een overzicht van de leukste momenten.

4 november